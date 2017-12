Vorarlberg: Wallner gegen neue Abgaben bei Raumplanung

In der Diskussion um neue Schwerpunktsetzungen in der Raumplanung hat sich Landeshauptmann Markus Wallner einmal mehr klar gegen neue Abgaben ausgesprochen. Wallner hält neue Abgaben für ungeeignet und kontraproduktiv. Er befürwortet hingegen befristete Widmungen, mehr Verdichtung und mehr Vertragsraumordnung. Zudem ist ein neues Erklärungsverfahren im Grundverkehrsgesetz vorgesehen.

Von den gewidmeten Bauflächen in Vorarlberg sind derzeit rund ein Drittel unbebaut, erläutert Landeshauptmann Wallner. Sie gelten als Bauflächenreserve. Vor diesem Hintergrund wären neue Widmungen auf Vorrat, also ohne konkreten Bauflächenbedarf, weder notwendig noch zielführend, unterstreicht Wallner. Künftig sollen Neuwidmungen als Baufläche jedoch zeitlich befristet werden, beziehungsweise an eine Bebauung innerhalb einer gewissen Frist geknüpft werden.

In urbanen Zentrumslagen, insbesondere in Bauflächen-Kerngebieten, sollen hingegen ausgewählte Verdichtungsräume definiert werden, um eine effiziente bauliche Nutzung sicherzustellen. Die Vertragsraumordnung als ein Instrument der Baulandmobilisierung in der Gemeinde habe sich bewährt, so der Landeshauptmann: “Sie soll weiter gestärkt werden, um Ziele der Raumplanung auf diese Weise im Einvernehmen mit den Grundeigentümern besser erreichen zu können.”