In der Nenzinger Mengschlucht brach am Samstagnachmittag ein Feuer aus.

Vorarlberg: Waldbrand in der Mengschlucht

Am Samstagnachmittag wurde die Feuerwehr zu einem Waldbrand in der Mengschlucht in Nenzing gerufen.

Gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, dass in der Mengschlucht auf einer Fläche von mehreren hundert Quadratmetern ein Feuer ausgebrochen sei. Ein Großaufgebot der Feuerwehren Nenzing, Nüziders und Frastanz rückten an und konnten den Brand rasch löschen. Ebenfalls vor Ort war der Polizeihubschrauber “Libelle” sowie 15 Mann der Bergrettung. Die Brandursache ist noch unklar.