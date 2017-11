Vorarlberg: Wälder und Siedlungen verdrängen die Landwirtschaft

Österreichs Kulurlandschaft ist geprägt von Land- und Forstwirtschaft. Während Österreichs Wälder und Siedlungen wachsen, schrumpfen diese landwirtschaftlichen Flächen zunehmend. Die Debatte um die Nutzung und Einteilung der verbliebenen Flächen ist längst überfällig.

Österreichs Platzreserven werden, wie das Recherche-Netzwerk Addendum berichtet, im Laufe der Zeit immer weniger. Nur rund ein Drittel der Gesamtfläche ist als Siedlungsraum nutzbar. Dieses verbleibende Drittel teilt sich zudem in Wälder, landwirtschaftliche Flächen und Bauland auf. Die Gewichtung verschiebt sich merklich – auch in Vorarlberg .

Landwirtschaftliche Flächen schrumpfen

Was auffällt ist, dass sowohl die verbauten Flächen als auch die Waldfläche in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen haben. Der dringend benötigte Raum für die heimische Landwirtschaft ist hingegen in allen Bundesländern deutlich geschrumpft.