Vorarlberg: Vorfahrt genommen – Mopedlenkerin gestürzt

Eine 15-jährige Moped Lenkerin fuhr am Montag gegen 18:00 Uhr auf der Landstraße in Hard in Fahrtrichtung Ortszentrum. Bei der Kreuzung mit der Seestraße beabsichtigte die Mopedlenkerin nach links abzubiegen. Zur selben Zeit fuhr ein bislang unbekannter Pkw-Lenker von der Seestraße in Richtung Landstraße. Im Kreuzungsbereich Seestraße/Landstraße übersah der Fahrzeuglenker das auf der Vorrangstraße von rechts kommende Moped und fuhr unmittelbar vor diesem in die Kreuzung in Richtung Ortszentrum ein.

Durch das Ausweichmanöver und die eingeleitete Vollbremsung stürzte die Mopedlenkerin samt 14-jähriger Beifahrerin vom Moped. Die beiden Mädchen wurden dabei unbestimmten Grades verletzt. Der beteiligte Pkw setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Da es zu keinem Zusammenstoß gekommen ist, wurde der Pkw nicht beschädigt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Hard (Tel. +43 (0) 59 133 8125) in Verbindung zu setzen.

(Red.)