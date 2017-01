Vorarlberger Firma Vögele Shoes ist pleite!

Angeboten wird vom Unternehmen eine Quote von 20 Prozent, zahlbar innerhalb von zwei Jahren. Wird der vorgeschlagene Sanierungsplan angenommen, geht das Unternehmen von 3,6 Mio. Euro an Verbindlichkeiten aus, die zu berücksichtigen sind. An Aktiva sind unter anderem offene Forderungen in Höhe von knapp 117.000 Euro sowie ein umfassendes Warenlager vorhanden, das nicht unter Eigentumsvorbehalt steht – in Summe Werte in Höhe von rund 1,9 Mio. Euro.

Preis- und Wettbewerbsdruck

Als Ursache für die Insolvenz nannte Geschäftsführer Christian Hahn den hohen Preis- und Wettbewerbsdruck im Schuheinzelhandel. Für eine notwendige Umstrukturierung fehle das Geld, auch die Gesellschafter könnten keine Mittel zur Verfügung stellen. Zudem hätten Gespräche mit Investoren noch nicht erfolgreich abgeschlossen werden können, diese sollen im Zuge des Insolvenzverfahrens aber fortgeführt werden. Zur Fortführung der Firma sollen unrentable Filialen – aktuell werden österreichweit 49 Niederlassungen betrieben – geschlossen werden. Geplant ist, den Wareneinkauf für die Herbstsaison über einen Investor zu finanzieren.

Erste Filiale 1974 in Bregenz eröffnet

Das Unternehmen wurde 1965 als Tochtergesellschaft der Schweizer Karl Vögele AG (nicht zu verwechseln mit der Charles Vögele Holding AG) gegründet, die erste österreichische Filiale wurde 1974 in Bregenz eröffnet. 2015 verkaufte die Karl Vögele AG ihre gesamten Anteile an die LMC Schuhe Österreich GmbH mit Sitz in Berlin, die Stammeinlage in Höhe von 4 Mio. Euro ist einbezahlt. Aufgrund einer Vereinbarung war der Firmenwortlaut nach dem Verkauf zu ändern.

Die Firma wurde 1965 als Tochtergesellschaft der schweizerischen Karl Vögele AG gegründet. Seit Dezember 2015 ist die LMC Schuhe Österreich GmbH mit Sitz in Berlin alleiniger Gesellschafter. In Vorarlberg hat Vögele Shoes sieben Fillialen. Die Schuhmarke ist in Bregenz, Dornbirn, Feldkirch, Egg, Lustenau, Bürs und Götzis vertreten.

(APA/Red.)