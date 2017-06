Vorarlberg: VKW reagiert auf Squeeze-Out-Vorwürfe

Kommenden Donnerstag schlagen Vorstand und Aufsichtsrat der VKW der Hauptversammlung deshalb vor, Maßnahmen für schlankere Strukturen zu setzen. Mittelfristig voraussichtlich Mitte 2019 sollen Illwerke und VKW zu einer Gesellschaft zusammengeführt werden. Voraussetzung dafür ist, dass die Kleinaktionäre der VKW in Zukunft nicht mehr an der VKW beteiligt sind. Den Kleinaktionären der VKW wird ein faires finanzielles Angebot in Höhe von 96,60 Euro je Aktie gemacht. Über diesen Vorschlag stimmt die Hauptversammlung der VKW am 29. Juni ab. Der Austausch mit den Kleinaktionären soll aber weiter gelebt werden. Deshalb gibt es für die jetzigen Kleinaktionäre die Möglichkeit, sich indirekt über Genossenschaften am größten Tochterunternehmen der VKW – der Vorarlberger Energienetze GmbH – zu beteiligen. Die Kleinaktionäre erhalten in den Genossenschaften eine von der VKW garantierte Dividende über zehn Jahre in Höhe von 3,5 Prozent.

Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen notwendig

Dr. Christof Germann, Mitglied des Vorstands von illwerke vkw: „Die Marktentwicklung macht die geplanten Maßnahmen notwendig. Die Energiewirtschaft befindet sich im Umbruch, die Großhandelspreise für Strom sind volatil und seit 2011 um 43 Prozent und seit 2013 um 32 Prozent gesunken. Zudem erfordert die Digitalisierung hohe Investitionen und neue Geschäftsmodelle. Darüber hinaus steigt der Wettbewerbsdruck auch durch neue Marktteilnehmer. Unsere Prognosen gehen zwar davon aus, dass ab 2025 die Strompreise wieder steigen werden, das ändert aber nichts an der Notwendigkeit kurzer Entscheidungswege und wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen. Im Angebot an die Aktionäre sind diese positiven Aussichten übrigens schon mit 30 Euro je Aktie berücksichtigt.“ Im Vorfeld der Hauptversammlung zeigen viele Kleinaktionäre Verständnis für die geplante Neustrukturierung. Dass eine klare Eigentümerstruktur bei illwerke vkw rasche Entscheidungen ermöglicht, ist für sie nachvollziehbar. Auch dass eine Neustrukturierung längerfristige Einsparungen mit sich bringt – etwa durch Zusammenlegungen im IT-Bereich, den Wegfall eines Jahresabschlusses, oder den Wegfall komplexer interner Verrechnungsprozesse – verstehen die Kleinaktionäre. Fragen werden in erster Linie zur Höhe der Barabfindung gestellt.

Land verzichtet auf Dividende

Vorstandsmitglied Dipl.-Ing. Helmut Mennel: „Ein Vergleich mit dem Übernahmeangebot von 2013 in Höhe von 180 Euro ist nicht möglich. Der innere Wert des Unternehmens wurde 2013 mit 110 bis 130 Euro berechnet. Im Übernahmeangebot von 2013 war ein einmaliger Bonus in Höhe von 50 Euro mit eingerechnet, der Einsparungen durch das Delisting – den Weggang von der Wiener Börse – berücksichtigt hat. Beim Ankauf von Aktien konnten schon 2015 nur noch 95 Euro je Aktie bezahlt werden. Die gesunkenen Marktpreise und das schwierige Marktumfeld haben nun zu einer Bewertung von 96,6 Euro geführt. Die Aussage, bis auf weiteres kein Squeeze Out anzustreben, bezog sich außerdem nur auf den Vorgang des Delistings. Seither haben sich die Rahmenbedingungen in der Energiewirtschaft massiv verändert.“

Wie konsequent schon bisher daran gearbeitet wurde, die Kostenstruktur zukunftssicher zu machen, zeigt der Erfolg des internen Effizienzprogramms NaSicher, das sich bereits mit 16 Millionen Euro auf das Jahresergebnis 2016 der VKW auswirkt. Neben Mehrerlösen und Einsparungen in allen Unternehmensbereichen trägt auch das Land Vorarlberg als Eigentümer einen Beitrag und verzichtet darüber hinaus 2016 unter anderem auf einen Teilbetrag der Dividende in Höhe von 1,75 Millionen Euro.