Vorarlberg: Vier Autos bei Auffahrunfall in Alberschwende involviert

Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin fuhr am Montagabend kurz vor halb sechs Uhr in Alberschwende auf der L 200 in Richtung Schwarzach. Bei Km 7,7 beabsichtigte die Frau, nach links zu einem Parkplatz zuzufahren. Sie hielt auf der Fahrbahn an, um den Gegenverkehr abzuwarten. Eine nachfolgende 76-jährige Pkw-Lenkerin fuhr in der Folge auf das stehende Auto auf.

In weiterer Folge fuhren noch zwei weitere Pkw-Lenkerinnen (19 und 23 Jahre) auf das jeweils letzte Fahrzeug auf. Die 76-jährige sowie die 23-jährige Lenkerin mussten mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bregenz eingeliefert werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand teils erheblicher Schaden im Front- und Heckbereich. Für Aufräumarbeiten war die Feuerwehr Alberschwende im Einsatz. Durchgeführte Alko-Tests verliefen negativ.

