Vorarlberg: Videokamera in Toilette versteckt

Feldkirch - Angeklagter versuchte nach Ansicht der Strafrichterin des Landesgerichts, minder­jähriges Mädchen heimlich im WC zu filmen.

Mit einer versteckten Kamera wollte der Angeklagte nach Feststellung der Richterin die Intimsphäre eines minderjährigen Mädchens verletzen. Demnach hat der 48-Jährige im Bezirk Feldkirch eine Videokamera in einer Toi­lette versteckt. Das Mädchen hielt sich in dem WC auf, in dem die Kamera angebracht war. Zu den vom Angeklagten geplanten Videoaufnahmen ist es allerdings aus unbekannten Gründen nicht gekommen. Die Richterin ging allerdings davon aus, dass der Angeklagte beabsichtigt und versucht hat, das im Intimbereich entblößte Mädchen in der Toilette zu filmen.