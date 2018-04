Vorarlberg: VgT will Landwirtschaft und Tierschutz getrennt sehen

Auf Bundesebene sind die Belange des Tierschutzes und der Landwirtschaft in unterschiedlichen Händen. Für die Tierschützer vom Verein gegen Tierfabriken (VGT) nicht ohne Grund, denn Interessenkonflikte sind sonst unvermeidlich.

Gantner löst Schwärzler als Landesrat ab

In den letzten Jahren gab es einige Missstände, die der VGT in Vorarlberg aufgedeckt hatte. Der Schweinemast-Skandal (2011), der Schlachthof-Skandal (2015), der Import deutscher Schweine (2016), die Kälber-Transporte ins Ausland (2017) und Anfang 2018 die Rinder-Transporte in Nicht-EU-Länder.