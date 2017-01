Vorarlberg und Tirol kürzen bei Mindestsicherung

Der Vorarlberger Weg werde von Tirol fast 1:1 mitgetragen, verkündete Landeshauptmann Markus Wallner bei der Präsentation der neuen Regelung für die Vorarlberger Mindestsicherung am Dienstag im Anschluss an die Regierungssitzung in Bregenz. “Wir zeigen damit, dass in Österreich zumindest zwei Bundesländer in der Lage sind, bei diesem schwierigen Thema eine einheitliche Lösung zustande zu bringen”, betonte der Vorarlberger Landeschef, der auch kein Hehl daraus machte, dass ihm eine gesamtösterreichische Regelung lieber gewesen wäre. Eingespart werden sollen mit den Maßnahmen damit drei Mio. Euro pro Jahr. Auf einen generellen Deckel hat die schwarz-grüne Landesregierung verzichtet.

Konkret gilt bereits ab 1. Jänner in Vorarlberg ein neuer Mindestsicherungssatz für Wohngemeinschaften. Personen, die in einer WG leben – “das betrifft in erster Linie Asylberechtigte, die in Grundversorgungsquartieren verbleiben” -, erhalten anstatt bisher 630 Euro nur noch eine Geldleistung von 473 Euro. Die Kosten für das Zimmer übernimmt das Land als Sachleistung. Man gehe dabei von 200 bis 250 Euro aus, konkretisierte Wiesflecker.

Die Übernahme der Wohnkosten wird je nach Haushaltskonstellation begrenzt. Die Anpassungen werden laut Wallner zwischen 0 und 20 Prozent liegen. Darüber hinaus gehende Wohnkosten müssen aus dem Lebensunterhalt finanziert werden. Eine allein stehende Person erhält demnach beispielsweise künftig für die Finanzierung des Wohnbedarfs nur noch einen Höchstsatz von 503 Euro brutto inklusive allgemeine Betriebs- aber ohne Heizkosten (anstatt wie bisher 529 Euro). Damit werde der höchst anerkannte Wohnsatz zwar reduziert, man gehe dabei aber “sehr individuell” vor. “Das heißt, wir schauen uns jede Familiensituation an”, argumentierte die Soziallandesrätin und intensiviere parallel die Bemühungen “leistbaren Wohnraum” auf den Markt zu bekommen.

Die Mindestsicherungsrichtsätze für Kinder werden in Vorarlberg nach dem neuen Modell gestaffelt. Ab dem vierten Kind wird dieser von indexiert 184 Euro auf 126 Euro pro Monat reduziert, ab dem siebenten Kind auf 101 Euro. Das Land mache damit “eine leichte Gegenentwicklung” zur “sehr progressiven Ausgestaltung der Familienbeihilfe des Bundes”, die ab dem vierten und dann wieder ab dem siebenten Kind deutlich zunimmt, so Wiesflecker.

Der Vorarlberger Familienzuschuss, der als Verlängerung des Kinderbetreuungsgeldes bis zum Alter von vier Jahren des Kindes gedacht ist, wird in Zukunft in das Einkommen mit einberechnet und damit wie andere Transferleistungen behandelt. Zudem will man auch weiterhin verstärkt auf Sachleistungen setzen. Die zu Beginn des Jahres 2016 eingeführte Integrationsvereinbarung wird gesetzlich in der Mindestsicherung verankert. Wallner kündigte in diesem Zusammenhang ab Mitte Februar genaue Kontrollen an. Asylberechtigte, die die Integrationsvereinbarung nicht erfüllen, müssen dann mit einer Kürzung der Mindestsicherung um bis zur Hälfte rechnen.

Als “allerallerwichtigste Zielsetzung” des Vorarlberger Mindestsicherungsmodells bezeichnete Wallner die Integration von Mindestsicherungsbeziehern in den Arbeitsmarkt. Zur Verbesserung des beruflichen Wiedereinstiegs wird deshalb die Freibetragsgrenze für “Aufstocker” von 17 auf maximal 30 Prozent erhöht. Das entspreche in etwa 300 Euro, die bei der Berechnung der Mindestsicherung als Ergänzungsleistung unberücksichtigt bleiben, führte Wiesflecker aus.

In Kraft treten werden die neuen Regelungen ausgenommen der Wohngemeinschaftssätze ab 1. Juni. Die Beschlussfassung im Landtag soll Anfang April erfolgen. Die Zahl der Mindestsicherungsbezieher ist in Vorarlberg vor allem wegen der starken Zunahme anerkannter Flüchtlinge seit 2010 um 57 Prozent gesiegen. Die Ausgaben (Land und Gemeinden) haben sich im selben Zeitraum von 18,1 Mio. Euro auf 37,5 Mio. Euro mehr als verdoppelt.

Auch die schwarz-grüne Tiroler Landesregierung hat am Dienstag den Beschluss gefasst, die Mindestsicherung “differenziert” zu kürzen. Konkret soll unter anderem der Tarif für Bezieher, die in Wohngemeinschaften leben, von 633 auf 473 Euro vermindert werden. Die “Westachsen-Lösung” erfolge im “Gleichklang” mit Vorarlberg und in Abstimmung mit Salzburg, erklärte LH Günther Platter (ÖVP) vor Journalisten.

Neben dem verminderten Richtsatz für Personen in Wohngemeinschaften soll Wohnen künftig vermehrt als Sachleistung und die Deckelung der Wohnkosten bezirksweise geregelt werden. In diesem Zusammenhang soll es zudem ein Zuweisungsrecht der Behörde geben. Wird eine zugeteilte Wohnung nicht angenommen, könne dies zum Wegfall der Leistung führen, hieß es. Auch bei den vierteljährlichen Sonderzahlungen werde es Einschränkungen geben.

Für die grüne LHStv. Ingrid Felipe ist es ein Modell mit “Augenmaß und Balance”: “Es ist zu keiner generellen und undifferenzierten Deckelung der Mindestsicherung gekommen”. Ein zentrales Anliegen sei überdies die EU- und Verfassungskonformität der ausgearbeiteten Lösung gewesen. Es habe sich eine “Allianz der Vernunft” im Westen gebildet, die eine vertretbare Lösung vorgelegt habe, konstatierte Felipe: “Wir beweisen, dass man auch in turbulenten Zeiten helfen kann”.

Platter sieht durch den Regierungsbeschluss die Kritiker in den eigenen Reihen, wie etwa Wirtschaftsbundobmann Franz Hörl und Gemeindeverbandspräsident Ernst Schöpf, zufriedengestellt: “Die ausgearbeitete Lösung wurde durch die Arbeitsgruppe eng abgestimmt, und es besteht Konsens”, gab sich der Landeschef überzeugt. Zudem sah er das Thema “eindeutig abgehakt”. “Der Regierungsbeschluss ist paktiert und das Thema damit erledigt”, so Platter. Beschlossen soll die Novelle zum Mindestsicherungsgesetz im Mai-Landtag werden, mit 1. Juli dann in Kraft treten

Die Landesregierung erwartet sich durch die Maßnahmen ein Einsparungsvolumen von fünf Millionen Euro. “Ziel war es, die Mindestsicherung so zu gestalten, dass die Bevölkerung nicht den Eindruck hat, dass es sich lohnt in der sozialen Hängematte zu liegen”, meinte ÖVP-Klubobmann Jakob Wolf, der einräumte, dass die Frage der Neugestaltung “einiges an Sprengkraft in der Koalition” in sich gehabt habe. Daher sei er “froh”, dass die Lösung zustande gekommen sei.

In dieser Hinsicht ging Landesrätin Christine Baur (Grüne), die die Verhandlungen als “sehr konstruktiv und sachlich” bezeichnete, mit Wolf d’accord. “Es ist uns gelungen, dass das unterste soziale Netz auch künftig engmaschig geknüpft ist”, so Baur. Die Rahmenbedingungen blieben erhalten, damit Menschen, die Hilfe benötigen, diese auch in Zukunft erhalten.

Die Anzahl der Mindestsicherungsempfänger hat sich in Tirol nach Angaben des Landes von 11.500 im Jahr 2010 auf rund 17.000 im Jahr 2016 erhöht. Die Gesamtausgaben betrugen im Jahr 2016 56 Millionen Euro. Der Anteil von Nicht-EU-Bürgern an den Mindestsicherungsbeziehern sei in den vergangenen zehn Jahren von 20 auf 38 Prozent gestiegen, wobei jener von den österreichischen Empfängern von 71 auf 51 Prozent sank.

