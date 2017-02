Vorarlberg: Versuchter Mord in Feldkirch

Am 24. Januar gegen 20 Uhr kam es zwischen einem 33-jährigen türkischen Staatsbürger und einem 23-jährigen Mann (österr. Staatsangehöriger mit Migrationshintergrund) vor einem Wettlokal in Feldkirch zu einer verbalen Auseinandersetzung und wechselseitigen Vorwürfen. Ausgangspunkt der Auseinandersetzung war laut Polizeiangaben ein Streit um einen Sitzplatz im Wettlokal.

Im Zuge dieses Streits stach der 33-Jährige mit einem Messer in den linken Oberbauch des 23-jährigen Mannes. Dadurch wurde das Opfer lebensgefährlich verletzt. Dem 23-Jährigen geht es laut Angaben der Polizei mittlerweile den Umständen entsprechend gut. Er befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr.

Der Beschuldigte wurde am 25. Januar von Beamten des Landeskriminalamts Vorarlberg und der EKO Cobra in seiner Wohnung in Feldkirch festgenommen. Er ist geständig. Die Tatwaffe konnte nicht sichergestellt werden. Der Mann wurde am 26. Januar in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten Mordes.