Vorarlberg: Versuchter Marihuanaraub beschäftigt Schwurgericht

Heute findet in Feldkirch der Prozess gegen jene vier Personen statt, die im Oktober vergangenen Jahres in Feldkirch einen Raub versucht haben sollen. Offenbar wollten die drei Männer, die von einer Frau einen Tipp bekommen hatten, ein vermeintliches Drogenlager in Feldkirch plündern. Mit Sturmhauben vermummt und Brechstange bewaffnet, außerdem mit einer Beretta F92, sollen sie versucht haben, den Bewohner einzuschüchtern. Der fürchtete sich aber keineswegs und so flüchteten die Möchtegernräuber.

Mordversuch muss warten

Auf der Flucht soll einer der Männer auf einen Nachbarn, der neugierig geworden war und Nachschau hielt, geschossen haben. Drei Schüsse aus nächster Nähe – so die Anklage. Schüsse in die Luft – sagt der Angeklagte. Der Mordversuch kann heute vermutlich nicht abgeschlossen werden, denn der wichtigste Zeuge, das Opfer, auf das geschossen wurde, ist angeblich im Urlaub. Somit kann heute vermutlich nur ein Teil der Anklage erledigt werden.

Urteil am 19.Oktober

Nach den Eröffnungsplädoyer der drei Verteidiger erörterte Richter Martin Mitteregger als Vorsitzender des Schwurgerichtshofes, wie es in dem Verfahren weiter geht. Immerhin fehlt der wichtigste Zeuge. Das mutmaßliche Mordversuchsopfer ist in Brasilien im Urlaub und kommt erst Ende September zurück. Da der Sachverhalt Raub-Schüsse allerdings einen Gesamtkomplex bildet, macht es Sinn, den Prozess erst abzuschließen, wenn beide Themen geklärt sind.

Teilerledigung

Somit wird heute der Fall verhandelt, soweit es um die versuchte Wegnahme des Marihuanas geht, um die Planung, um das Durchführen und die Rollenverteilung. Was dann die Flucht und die Schüsse betrifft, geht es im Oktober weiter. Dort wird dann auch der Mordversuch erörtert. Am Vormittag werden die vier Beschuldigten einvernommen, am Nachmittag folgen zwei Zeugeneinvernahmen, dann wird vertagt. Laut Verteidigung geht es „nur“ um einen versuchten Einbruch, nicht um versuchten, bewaffneten Raub. Morgen wurde der zweite, vorsorglich anberaumte Verhandlungstag jedenfalls abberaumt, somit heißt es warten bis Oktober.