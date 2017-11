Vermeintliche Messerattacke sorgt für Großeinsatz in Bregenz

Bregenz - Am Bregenzer Weihnachtsmarkt wurde am Freitag ein Mann mit einer blutenden Stichverletzung gesehen. Ein Großaufgebot der Polizei stand im Einsatz.

Am Freitagabend wurde die Polizei alarmiert, nachdem am Bregenzer Weihnachtsmarkt ein Mann mit einer Stichverletzung am Oberschenkel gesehen wurde. Da es Aussagen gab, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurden mehrere umliegende Streifen, das EKO Cobra sowie eine Hundestreife alarmiert.