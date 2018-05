Vorarlberg: Verkohlter Kochtopf sorgte für Feuerwehreinsatz in Götzis

Am Montagabend wurde die Feuerwehr zu einem Einsatz in Götzis gerufen. Ein Kochtopf verursachte eine starke Rauchentwicklung.

Am 21.05.2018 um 20.00 Uhr bemerkten Mitbewohner eines Mehrparteienhauses Im Buch eine Rauchentwicklung im Stiegenhaus und verständigten die Feuerwehr. Die Feuerwehr lokalisierte, dass der Rauch aus einer der Wohnungen kam und brach die Eingangstüre auf. Dort konnten in der stark verrauchten Wohnung der Bewohner, ein 59-jähriger Mann, schlafend auf der Couch vorgefunden und in Sicherheit gebracht werden.