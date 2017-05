Vorarlberg: Verbotsgesetz beschäftigt wieder einmal Schwurgericht

Ein 21-jähriger Dornbirner steht heute wegen Verstoß gegen das Verbotsgesetz vor Gericht. Via Facebook sympathisierte er mit dem Dritten Reich. Zudem findet er rechtsradikale Musik toll und auch am Bahnhof in Dornbirn zeigte er laut Anklage den Hitlergruß. Immer wieder soll er rassistische Äußerung getätigt haben. Sogar gegenüber Polizisten soll er immer wieder Mauthausen ins Spiel gebracht und kritisiert haben, dass „Ausländer“ bei der Polizei sind. Der Schwurgerichtsprozess ist bis um 17.00 Uhr anberaumt.