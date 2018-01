Vorarlberg: Vater und Sohn aus Scheerinne geborgen

Ein 46-jähriger und sein Sohn mussten am Donnerstagmittag aus einer alpinen Notlage gerettet werden.

Ein 46-jähriger Urlauber und sein 15-jähriger Sohn fuhren am 11.01.2018 gegen 14:00 Uhr mit ihren Alpinschi über den freien Schiraum von der Albona Bergstation kommend nach Stuben ab. Dabei gerieten sie jedoch im Gemeindegebiet Stuben in den Sackbach, welcher teilweise mit Lawinenschnee gefüllt war.

Notruf abgesetzt

Vater und Sohn kamen auf dem vereisten Lawinenschnee nicht mehr weiter und setzen in der Folge einen Notruf bei der Pistenrettung Albona ab. Die in Not geratenen Wintersportler wurden unverletzt durch den BMI-Hubschrauber Libelle geborgen und nach Stuben geflogen.