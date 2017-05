Vorarlberg: Unfall mit Fahrerflucht – Zeugenaufruf

Am Mittwoch um 22:20 Uhr war eine 15-jährige Mopedfahrerin in Bregenz auf der Arlbergstraße Richtung Lauterach unterwegs. Sie näherte sich der Kreuzung Nideggegasse als eine unbekannte Pkw-Lenkerin von der Nideggeasse nach links in die Arlbergstraße einbog.

Die 15-Jährige war gezwungen eine Notbremsung einzuleiten und kam dadurch auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz. Die Kreuzung ist ampelgeregelt, die Ampel war jedoch zum Unfallzeitpunkt auf gelb-blinkend geschalten. Laut Zeugen dürfte es sich um einen hellen Skoda Yeti handeln. Es ist möglich dass, die unbekannte Lenkerin den Unfall nicht bemerkt hat – sie wird gebeten sich bei der Polizei zu melden (Polizeiinspektion Bregenz, Tel. +43 (0) 59 133 8120).

(Red.)