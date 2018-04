Vorarlberg: Unfall in Hard

Am Montagnachmittag kam es auf der Harder Rauholzstraße zu einem Unfall - ein Motorradfahrer wurde dabei verletzt.

Ein 33-Jähriger aus Bregenz war gegen 16.15 Uhr mit seinem Pkw auf der Rauholzstraße unterwegs, im Kreuzungsbereich mit dem Apfelweg wollte er links abbiegen. Da er an der Kreuzung vorbeigefahren war, wollte es ein Stück rückwärts fahren. Dabei übersah er einen hinter ihm stehenden Motorradlenker und kollidierte mit diesem. In weiterer Folge stürzte der 61-jährige Motorradfahrer auf die Seite und zog sich Verletzungen an der Brust und am Ellbogen zu. Der Mann wurde mit der Rettung ins LKH Bregenz gebracht.