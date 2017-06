Vorarlberg: Unfall in Dornbirn

Der 27-jährige Pkw-Lenker war gegen 6 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der J.M Fusseneggerstraße in Richtung Kreuzung mit der L190 unterwegs. Als er dort in Richtung Hohenems abbog, kollidierte er mit einem in Richtung Dornbirn-Stadt fahrenden Lkw.

Der 27-Jährige wurde leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Dornbirn war mit einem Fahrzeug und sieben Mann im Einsatz, um die ausgetretenen Flüssigkeiten zu reinigen. (red)