Vorarlberg: Unfall in Dornbirn mit Fahrerflucht

Um etwa 7:30 Uhr fuhr eine 24-jährige Fahrradfahrerin in Dornbirn auf der Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof. Sie näherte sich der Kreuzung zur Klostergasse, als ein unbekannter Pkw rechts aus der Klostergasse ausfuhr, um in Richtung Moosmahdstraße weiter zu fahren.

Der Fahrradlenkerin war es nicht mehr möglich, rechtzeitig zu bremsen oder auszuweichen, wodurch es zur Kollision kam. Dabei wurde die Frau auf die Motorhaube des Pkw geschleudert. Der Lenker des Fahrzeuges flüchtete anschließend vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Angaben zum unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Dornbirn in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Dornbirn, Tel. +43 (0) 59 133 8140

(Red.)