Vorarlberg: Unfall bei Holzbringungsarbeiten

Am Donnerstagvormittag wurde der Oberarm eines 14-Jährigen bei Holzbringunsarbeiten abgetrennt. Der Junge wurde in die Klinik in Innsbruck gebracht.

Der Junge war mit seinem Vater und seinem Großvater mit Holzarbeiten beschäftigt. Während der Großvater das Stahlseil der Seilwinde zum ca. 24 Meter entferneten Baustamm zog, war sein Enkel im Bereich der Seilwinde. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der 14-Jährige von der rotierenden Zapfwelle des Traktors erfasst, wobei ihm der rechte Arm im Bereich des Oberarms abgetrennt wurde. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber C8 in die Klinik nach Innsbruck geflogen. (red) Zurück zur STARTSEITE Leserreporter Bild an VOL.AT schicken