Vorarlberg: Unbekannter Täter raubt Geldtasche in Altach

Laut eigenen Angaben spazierte ein 28-jähriger Mann am Donnerstag gegen 05:00 Uhr in Altach an der Schweizerstraße in Richtung Kreisverkehr. Auf Höhe der Grillstation ORANGE (Schweizerstraße 13) sei er von einem Unbekannten angesprochen und gefragt worden, ob er ihm ein Taxi rufen könne.

Nachdem er ihm das Taxi gerufen habe, hätte ihm der Unbekannte vorgejammert, dass er kein Geld für das Taxi habe. Der 28-jährige sei auch bereit gewesen, ihm € 20,00 zu geben. Als er seine Geldtasche aus der Gesäßtasche genommen habe, hätte die Täterschaft ihm die Geldtasche aus der Hand geschlagen. Der Täter habe sich sofort die auf dem Boden liegende Geldtasche geschnappt und sei in Richtung Zentrum geflüchtet.

Täterbeschreibung lautet wie folgt: männlich, ca 150 cm groß, dunkle Jacke mit Kapuze, dunkle Hose.

Hinweise sind an die Polizeiinspektion Altach, unter der Telefonnummer +43 (0) 59 133 8151 erbeten.

(Red.)