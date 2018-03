Vorarlberg: Unbekannter beklaut 71-Jährigen an Haustüre

Ein unbekannter Mann stahl einem 71-jährigen Mann Banknoten aus der Geldbörse.

Ein bislang unbekannter Mann begab sich am 29.03.2018 um 08.00 Uhr in Bludenz in der Gartenstraße zu einem vor seinem Wohnhaus befindlichen 71-jährigen Mann und bat diesen, ihm eine 2-Euro-Münze zu wechseln. Während dem Heraussuchen der Münze aus seiner Geldbörse war ihm der Unbekannte „behilflich“. Dabei gelang es ihm, mehrere Banknoten aus der Geldbörse zu stehlen. Das Opfer bemerkte den Diebstahl erst zwei Stunden später.