Vorarlberg - Unbekannter "Autospringer" lief auch Familie vors Auto

Am Samstag kollidierte eine Frau in Koblach mit ihrem Pkw mit einem Mann. Die Suche der Polizei nach dem Mann blieb ergebnislos. Jetzt meldete sich eine Familie bei VOL.AT.

Nach einem Aufruf von VOL.AT meldeten sich nun aber Burhan und Melanie. Die beiden schildern, wie sie an besagtem Abend mit ihrer Familie gegen 21.16 Uhr die selbe Stelle passierten und ihnen ein Mann vor das Auto sprang. Burhan, der am Steuer saß, konnte noch reagieren und wich auf die Gegenfahrbahn aus.

Unbekannter verschwand unerkannt

Durch die Aufregung begannen die Kinder, die ebenfalls im Auto saßen, zu weinen. Burhan lenkte den Wagen an eine Bushaltestelle. Nachdem sich die Familie vom ersten Schock erholt hatte und die Kinder beruhigt waren, riefen sie die Polizei. “Das war so schrecklich, wir konnten noch gar nicht richtig realisieren, was da pasiert ist”, schreibt Melanie in ihrer Mail an VOL.AT.