Vorarlberg: Unbekannte klauen in Altach Luftsäulen

Unbekannte haben Sonntagfrüh in Altach zwei Luftsäulen gestohlen. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise. Wie die Polizei jetzt mitteilt, sind die gestohlenen Luftsäulen wieder da.

Unbekannte stahlen am 25.03.2018 in der Zeit zwischen 05.00 Uhr und 06.00 Uhr in Altach zwei vor dem Veranstaltungssaal „KOM“ aufgestellt gewesene Luftsäulen. Die beiden elektrisch betriebenen, ca. 2,5 m hohen Luftsäulen wurden im Zuge des 41. Internationalen Rollstuhl-Basketballtournier aufgestellt. Die Säulen stellen das Logo der Brauerei „Mohrenbräu“ dar. Weiters wurde eine Beachflag mit einer Firmenaufschrift gestohlen.