Vorarlberg: Übernachtungsparty in Sulz – Vollbrand zerstört Gartenhaus

Das Gartenhaus wurde bei dem Brand in Sulz komplett zerstört. - © PI Rankweil

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wollten sechs Jugendliche in einem Gartenhaus eines Bekannten eine Übernachtungsparty feiern. Die Jugendlichen im Alter von 15 und 16 Jahren machten ein Feuer in einem Schwedenofen. In den Morgenstunden brach im Ofenrohr ein Brand aus.