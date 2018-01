Vorarlberg: Typico investiert fünf Millionen Euro in Lochauer Stammsitz

Die Typico GmbH mit Hauptsitz in Lochau plant eine deutliche Erweiterung ihres Stammsitzes. Wie der geschäftsführende Gesellschafter Markus Graz im Gespräch mit der Wirtschaftspresseagentur.com erklärte, plane das Unternehmen die Errichtung eines zweiten Gebäudes im unmittelbaren Anschluss an das bestehende Hauptgebäude.

Höchster Umsatz seit Bestehen

Im Geschäftsjahr 2016/17 (31. März) erzielte Typico einen Umsatz von etwa 17 Millionen Euro. Das entspreche einem Plus von 13 Prozent und dem höchsten jemals erzielten Geschäftsvolumen seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1992. Die Ertragssituation bezeichnete Graz als zufriedenstellend positiv. Gegenwärtig werden in Lochau 67 Mitarbeiter beschäftigt, die bereits zu beinahe einem Drittel aus Deutschland stammen würden. Weitere drei Mitarbeiter arbeiten an den Vertriebsstandorten Herisau (CH) und München.