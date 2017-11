Vorarlberg: Trasse für Bodensee-Schnellstraße wird 2018 festgelegt

Die Trassenentscheidung für eine hochrangige Straßenverbindung zwischen den Autobahnnetzen Österreichs und der Schweiz soll bis Ende 2018 erfolgen. Das erklärten Vorarlbergs Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) und Asfinag-Vorstandsdirektorin Karin Zipperer am Montag. Vorarlbergweit sollen in den nächsten sechs Jahren 272 Millionen Euro investiert werden.

Variante “Z” als Favorit

272 Millionen Euro

Im Zeitraum von 2018 bis 2023 wird die Asfinag 272 Millionen Euro in die Straßeninfrastruktur in Vorarlberg investieren, davon allein im kommenden Jahr 40 Millionen Euro. Vorarlbergs Straßenbaubudget (inklusive Sanierungen) wird sich 2018 auf 69,3 Mio. Euro belaufen. Wichtige anstehende Projekte sind etwa der Umbau der Rheintalautobahn (A14) an der Anschlussstelle Bludenz-Bürs (Volumen: 22 Mio. Euro, Baubeginn zweite Jahreshälfte 2018), der Neubau der A14-Anschlussstelle Rheintal Mitte (31. Mio. Euro; Baubeginn Oktober 2018) sowie der Ausbau der S16-Arlbergschnellstraße um eine 2,9 Kilometer lange dritte Fahrspur (37 Mio. Euro). Vorhaben in der Entwicklungsphase bilden der Umbau der A14-Anschlussstelle in Hohenems sowie der Vollausbau der A14-Anschlussstelle Wolfurt-Lauterach.