Vorarlberg: Towa eröffnet neuen Standort in Wien

Mit vier Mitarbeitern startet die Bregenzer Digitalagentur in der Bundeshauptstadt Wien durch. Der neue Standort ist wichtiger Baustein der Wachstumsstrategie von Towa.

Die Bregenzer Digitalagentur Towa setzt mit der Eröffnung eines neuen Standortes in Wien ihren Wachstumskurs fort. Im Laufe des ersten Quartals 2018 werden vier Mitarbeiter des Standortes Bregenz ihren Arbeitsplatz in die Bundeshauptstadt verlegen. Markus Grabher, Leiter des Online-Marketing-Teams bei Towa, wird den Standort Wien als Geschäftsführer aufbauen und weiterentwickeln.

Top-3-Digitalagentur als Ziel

In Wien fokussiert sich Towa in einem ersten Schritt auf die Themen User Experience und Online Marketing. Oder anders gesagt: Unternehmen werden bei ihrem Wachstum in der digitalen Welt unterstützt. „Wir wollen mittelfristig zu den Top-3-Digitalagenturen in Österreich gehören“, macht Wassel deutlich. Hierfür ist geplant, die Mitarbeiterzahl am Standort Wien mittelfristig zweistellig auszubauen.