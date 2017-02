Vorarlberg Tourismus setzt auf Contentstudio

Die Marke eines Bundeslandes mit ausdrucksstarken Geschichten stärken – das wird in den nächsten Wochen Aufgabe des auf Content-Strategien spezialisierten Teams in Schwarzach sein. Im Rahmen der digitalen Weiterentwicklung von Vorarlberg Tourismus werden Auswahl und Qualität der einzelnen Beiträge große Auswirkungen auf das Such- und Leseverhalten der Zielgruppe haben. Dies wolle man nun mit einer Fülle an Impressionen erreichen, die auch die touristische Vielfalt des ganzen Bundeslandes widerspiegeln soll. Sichtbar werden die neuen Beiträge u.a. auf der neuen Homepage des Unternehmens, die vor der Fertigstellung steht.

„Unser Konzept sieht kurze Reportagen, Insider-Tipps und unterhaltsame Urlaubs-Anleitungen vor, um die Frage zu beantworten: Was kann bzw. muss ich in Vorarlberg erleben?“, erklärt Markus Curin, Leiter von Contentstudio. „Gesammelt sind die Geschichten das Fundament eines starken Online-Auftrittes, die Beiträge funktionieren aber auch einzeln als Content für Social Media, Print-Produkte oder in der Presse-Arbeit. Durch emotionale Fotos und Kurz-Videos erlangt man die nötige Aufmerksamkeit und wird vor allem dem visuellen Anspruch der Mobile-User gerecht. Kurzweilige Texte und SEO runden die Themen ab.“

Im vergangenen Sommer waren es Mountainbike-Strecken, Naturschutzgebiete und Gasthäuser in besonderer Lage, die gesammelt und aufbereitet wurden. In der aktuellen Wintersaison geht es um zeitgemäße Einkehrmöglichkeiten, aber auch Aktivitäten wie Iglu-Übernachtungen, Husky-Schlittenfahrten oder Genuss-Wanderungen in allen sechs Vorarlberger Destinationen. „Wir freuen uns jedenfalls sehr über diese erfolgreiche Zusammenarbeit! Für alle Interessierte werden wir natürlich regelmäßig Updates auf unseren Kanälen posten.“

Über Contentstudio

Contentstudio ist Teil der Russmedia Digital GmbH mit Sitz in Schwarzach. Das Team um Markus Curin ist eine Kreativschmiede, die digitale Geschichten, Kampagnen und Aktionen für Unternehmen umsetzt.

(Contentstudio)