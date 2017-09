Vorarlberg: Tödlicher Unfall bei Holzarbeiten in Brand

Um zirka zehn Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Unfall am Niggenkopf in Brand gerufen. Dort wurden gerade Holzarbeiten durchgeführt. Ein Radbagger kam aus noch ungeklärter Ursache von der Straße ab und überschlug sich. Dabei wurde der 59-jährige Lenker unter dem Bagger eingeklemmt. Die Verletzungen des Fahrzeuglenkers waren jedoch zu gravierend – er verstarb noch an der Unfallstelle.

Im Einsatz standen unter anderem die Feuerwehr Brand, das Rote Kreuz samt Notarzt und der C8.