Vorarlberg: Tödlicher Motorradunfall in Raggal

Der Mann war mit seinem Fahrzeug auf der der L88 von Ludesch in Richtung Raggal unterwegs, als er auf Höhe Streckenkilometer 4,6 eine Linkskurve schnitt und vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen einen entgegenkommenden Pkw prallte. Der Motorrad wurde auf das Auto geschleudert, prallte in weiterer Folge gegen die Leitschiene eines Brückengeländers und wurde dann etwa elf Meter durch die Luft an den Straßenrand geschleudert.

Aufgrund schwerster Verletzungen verstarb der Mann noch am Unfallort. (red)