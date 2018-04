Vorarlberg: Tödlicher Fahrradsturz in Lauterach - Zeugen gesucht

Eine 59-jährige Frau stürzte am Mittwochmorgen mit ihrem Fahrrad in Lauterach und verstarb. Die Polizei sucht Zeugen.

Am 11.04.2018 gegen 09.00 Uhr fuhr eine 59 jährige Frau mit ihrem Fahrrad von Wolfurt kommend auf dem Geh- und Radweg, der die Herrengutgasse und den Montfortplatz in Lauterach verbindet. Die Frau kam dabei aus unbekannter Ursache zu Sturz. Sie wurde von einem Passanten und in der Folge von der Rettung und dem Notarzt reanimiert und ins LKH Bregenz gebracht wo sie verstarb.