Vorarlberg: Tödlicher Arbeitsunfall in Tosters

Tosters – Am Dienstag ereignete sich auf einer Baustelle in Feldkirch-Tosters ein tödlicher Arbeitsunfall. Ein 57-jähriger Bauarbeiter stürzte in die Baugrube und zog sich eine tödliche Kopfverletzung zu.

Kurz vor 13 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Arbeitsunfalls in Tosters alarmiert. Ein Arbeiter ist in die Grube einer Baustelle in der Hubstraße gestürzt. Für den 57-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Beim Sturz schlug der Bauarbeiter mit dem Kopf auf die Mauerkante der Bodenplatten auf und zog sich so eine tödliche Kopfverletzung zu. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Laut Angaben der Polizei wird Fremdverschulden ausgeschlossen. Ein Arbeitsinspektor war bereits vor Ort. Es wurden keine Mängel bei der Absicherung der Baustelle festgestellt.