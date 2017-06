Vorarlberg: Tödlicher Arbeitsunfall auf Baustelle in Hirschau

Der 31-Jährige war am Dienstagmorgen gegen 07:15 Uhr mit Abpumparbeiten bei einer Sickergrube beschäftigt. Dabei rutschte er ab und stürzte mehrere Meter tief in die Baugrube und wurde vollständig von Lehm und Erdreich verschüttet. Arbeitskollegen konnten ihn zwar mithilfe von Bagger und Schaufel befreien und noch an der Unfallstelle reanimieren, er erlag jedoch in weiterer Folge seinen Verletzungen.

Die Bergungsarbeiten dauerten gut eine Stunde an. Im Einsatz standen neben dem Roten Kreuz die Feuerwehr und der Rettungshubschrauber Christophorus 8.