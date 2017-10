Vorarlberg: Tödlicher Alpinunfall in Partenen

Ein 72-jähriger Mann aus Schruns fuhr am Abend des 02.10.2017 von Partenen mit der Seilbahn zu seinem Maisäß, um dort zu übernachten. Als er am nächsten Tag nicht wie vereinbart nach Hause zurück kehrte, wurde die Polizeiinspektion Gaschurn alarmiert. Da die Bergrettung den Mann im Maisäß nicht antreffen konnte, wurde eine Suchaktion gestartet. Gegen Abend des 03.10.2017 konnte der Mann von einer Suchmannschaft im Gebiet zwischen dem Tafamuntmaisäß und dem Ortsteil Motta (Partenen) nur noch tot aufgefunden werden. Erhebungen ergaben, dass der 73-jährige Mann im Bereich einer Kehre aufgrund des rutschigen Untergrundes ausgerutscht und folglich ca. 100 m durch felsdurchsetztes Waldgelände abgestürzt sein dürfte, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. An der Suchaktion waren die Bergrettungen Partenen und Gaschurn, die Hundestaffel der Bergrettung, die Alpinpolizei sowie der Hubschrauber “Libelle” beteiligt.