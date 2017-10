Vorarlberg: Tipps zum sicheren Radfahren im Herbst

In Vorarlberg wird auch im Herbst fleißig in die Pedale getreten, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten des Verkehrsministeriums zeigt. Pro Werktag werden im Alltag, also um Einkäufe zu erledigen, zur Arbeit oder Schule zu fahren, von den Vorarlbergerinnen und Vorarlberger mehr als 500.000 Kilometer mit dem Fahrrad gefahren. Das entspricht der Distanz rund 13 Mal um die Erde, verdeutlicht der VCÖ. Durch das Radfahren im Herbst vermeiden die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger im Vergleich zum Auto rund 9.500 Tonnen klimaschädliches CO2.

Hohe Sichtbarkeit wichtig

Der VCÖ hat für das sichere Radfahren im Herbst Tipps zusammengestellt. Im Herbst ist vor allem auf eine gute Sichtbarkeit zu achten. Als Rücklicht empfiehlt der VCÖ ein sogenanntes Standlicht, das auch beim Stehen an der Kreuzung weiter leuchtet. Auch ist darauf zu achten, dass das Fahrrad mit den vorgeschriebenen Reflektoren ausgestattet ist: Nach vorne ist ein weißer Rückstrahler vorgeschrieben, nach hinten ein roter, beide dürfen in den Scheinwerfer oder das Rücklicht integriert sein. Neben Rückstrahlern an den Pedalen sind seitlich orange-gelbe Rückstrahler (sogenannte Katzenaugen) oder alternativ dazu reflektierende Reifen vorgeschrieben. “Insgesamt ist es wichtig, bei schlechten Sichtverhältnissen mit erhöhter Aufmerksamkeit und umsichtig zu fahren”, so VCÖ-Experte Gansterer.

Auf rutschige Fahrbahn achten

Nasses Laub kann die Fahrbahn rutschiger machen, vor allem bei Kurven und Brücken ist entsprechend langsamer zu fahren. Auch bei Straßenbahnschienen ist Acht zu geben. Wer das Fahrrad im Frühjahr und Sommer viel genutzt hat, sollte das Fahrrad einem Service unterziehen.

Für das sichere Radfahren ist vor allem auch eine gute Infrastruktur sehr wichtig. Die Infrastruktur für den Radverkehr ist in Österreich noch stark zu verbessern, vor allem auch in den Regionen und Ballungsräumen. “International setzen immer mehr Ballungsräume auf direkte und möglichst kreuzungsfreie Hauptradrouten, damit mehr vom Umland in die Stadt mit dem Rad fahren. Damit werden städtische Verkehrsprobleme verringert, die Luftqualität und die Klimabilanz verbessert “, betont VCÖ-Experte Gansterer. Angesichts des UN-Klimaziels von Paris ist die Verbesserung der Rad-Infrastruktur auch eine Aufgabe des Bundes. “In der nächsten Legislaturperiode soll die Bundesregierung den Ausbau der Radinfrastruktur in den Regionen und Ballungsräumen zumindest mit einer Milliarde Euro unterstützen”, so VCÖ-Experte Gansterer.

Tipps zum sicheren Radfahren im Herbst

Aufmerksamer und umsichtig fahren

Auf gute Beleuchtung achten, als Rücklicht ist ein Standlicht zu empfehlen. Sichtbarkeit bringt Sicherheit.

Darauf achten, dass das Fahrrad mit den vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet ist (weißer Rückstrahler nach Vorne, roter Rückstrahler nach Hinten, beide dürfen in den Scheinwerfer oder das Rücklicht integriert sein; seitliche Rückstrahler oder reflektierende Reifen und Rückstrahler an den Pedalen)

Auch helle Kleidung erhöht die Sichtbarkeit

Auf gut funktionierende Bremsen achten

Die Fahrbahn kann durch nasses Laub rutschiger sein, daher besonders bei Kurven und Brücken achtsam sein. Auch Straßenbahnschienen oder Kanaldeckel sind bei Nässe rutschiger.

Reifen mit gutem Profil verbessern die Bodenhaftung.

Kette reinigen und ölen. Wer seit dem Frühjahr viel Rad gefahren ist, sollte das Fahrrad einem Service unterziehen (lassen).

Nieselregen ist im Herbst häufig. Regenhose und Regencapes sorgen dafür, trocken ans Ziel zu kommen.

(red)