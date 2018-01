Vorarlberg: Technischer Defekt - Sattelzug kommt von Straße ab

Ein tschechischer Sattelschlepper kam am Montagmorgen von der Dornbirner Straße Richtung Lustenau ab. Es enstand erheblicher Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

Der 47-jährige Lenker eines tschechischen Lkw fuhr am Montagmorgen um 09.30 Uhr in Lustenau auf der Dornbirner Straße in Richtung Lustenau. Plötzlich löste sich der Aufleger von der Zugmaschine und kam rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand dabei erheblicher Flurschaden und ein Schaden an einem Weidezaun. Verletzt wurde niemand. Als Unfallursache konnte ein technischer Defekt – es brachen sämtliche Bolzen zwischen Anhängerdeichsel und Anhängerkupplung – erhoben werden.