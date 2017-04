Vorarlberg: Szene Openair stellt Tages-Lineup vor

Bereits am Donnerstag (3. August) dürfen sich die Musik-Fans im Ländle unter anderem auf Dub FX und Bonez MC & Raf Camora freuen. Am Freitag sind SDP, Clueso und Pendulum DJ Set & Verse die Headliner. Absolutes Highlight dürfte der Auftritt der kanadischen Rockband Billy Talent sein, die, genau wie unter anderem Jennifer Rostock und Alle Farben, am Samstag dran sind.

Als neue Acts wurden außerdem Granada, Olympique, Nihils, Julian Philipp David, Please Madame, Gudrun von Laxenburg und Sauropod bekanntgegeben.

Das Tagesprogramm des Szene Openair im Überblick

