Zwei Fahrzeuge waren in Unfall verwickelt, zu dem es bisher noch keine Detailinformationen gibt.

Die Aufräumarbeiten nach dem Unfall dauern vorraussichtlich eine halbe Stunde bis 60 MInuten. In dieser Zeit gilt Blockabfertigung und erschwertes Vorankommen für den Morgenverkehr auf der A14 beim Pfändertunnel und in der erweiterten Umgebung. In der Folge musste der Verkehr auch im Bregenzer Citytunnel per Blockabfertigung reguliert werden.

