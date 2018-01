Vorarlberg startet gut in den Winter

Einen erfreulichen Start in die Wintersaison 2017/2018 melden Vorarlbergs Tourismusbetriebe. Wie die Landesstelle für Statistik mitteilt, konnte mit 253.100 Gästen im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von 6,4 Prozent erreicht werden.

Vorarlbergs Tourismus nimmt Kurs auf eine weitere Top-Saison, freut sich Vorarlbergs Wirtschafts- und Tourismusreferent Landesstatthalter Karlheinz Rüdisser über die hervorragende Auslastung. “Damit setzt sich die sehr erfolgreiche Entwicklung unverändert fort”, macht Rüdisser in der Zwischenbilanz deutlich.

Von einem “sehr erfreulichen Saisonstart” spricht angesichts des Plus bei Ankünften und Nächtigungen auch Brigitte Plemel von Vorarlberg Tourismus. Die frühen und ergiebigen Schneefälle im November haben aus ihrer Sicht maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Buchungen in allen Märkten so gut entwickelt haben.