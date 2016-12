Vorarlberg: Bauarbeiten an der Kirche Bildstein starten im Jänner

Die bauarbeiten zur Umgestaltung der Kirche Bildstein beginnen im Jänner. - © VN/Hartinger

Ehe fest stand, wie und in welchem Umfang der Innenraum der Wallfahrtskirche in Bildstein umgestaltet wird, ist viel Zeit vergangen. Wie die “Vorarlberger Nchrichten” berichten, steht nun fest, dass der Baustart am 9. Jänner erfolgt. Eine Bürgerinitiative brachte das Vorhaben zwischenzeitlich zum Stillstand.