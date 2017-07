Vorarlberg: Starke Rauchentwicklung in Wohnung in Bregenz

Der schlafende Mann wurde geweckt und aus der Wohnung gebracht. - © Bilderbox

Bregenz – Einen schlafenden Mann und eine eingeschaltene Herdplatte fand die Polizei in Bregenz in einer Wohnung vor, in der am Dienstagvormittag ein Brandmelder ausgelöst worden war. In der Wohnung einer Wohnsiedlung kam es zuvor zu einer starken Rauchentwicklung.