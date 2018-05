Vorarlberg: Spürhund Lennox klärt schweren Diebstahl in Laterns auf

Der Zoll-Diensthund Lennox, der noch bis Oktober in Ausbildung ist, kann jetzt schon einen großen Erfolg verbuchen. Er fand eine Postgeldbörse wieder, den eine 50-Jährige in Laterns in ihrem Haus verschwinden ließ.

Ein 44-jähriger Postangestellter wollte am 30.04.2018 einen Geldbetrag an eine 50-jährige Frau in Laterns zustellen. Da die Frau die Haustüre nicht öffnete, legte der Mann die Postgeldbörse neben der Haustüre ab, um eine Benachrichtigung auszufüllen. Er verließ danach das Grundstück und vergaß die Geldbörse. Kurze Zeit später bemerkte der Mann das Fehlen der Postgeldtasche und kehrte zum Wohnhaus der Frau zurück. Dort traf er jene 50-jährige Frau an, an die er den Geldbetrag zustellen wollte. Sie verneinte, diese Geldbörse gesehen zu haben.

Verschwundener Schlüssel Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Feldkirch wurde eine Hausdurchsuchung beim Wohnhaus der Frau durchgeführt. Neben fünf Beamten der Polizeiinspektion Rankweil wurde auch ein Beamter vom Bundesministerium für Finanzen mit seinem Bargeldspürhund Lennox hinzugezogen. Der Hund fand in einem abgelegenen Raum einen Tresor, die Frau gab jedoch an, den Schlüssel des Tresors nicht zu finden.

Nachdem der Tresor sichergestellt und zum Abtransport in das Dienstfahrzeug geladen wurde, überreichte die Frau den Beamten den Schlüssel. Der Tresor wurde noch im Dienstfahrzeug geöffnet, darin befand sich die Geldbörse samt Bargeld, die im Anschluss wieder an den Postangestellten ausgehändigt werden konnte. Der zweieinhalbjährige Diensthund Lennox befindet sich noch bis Oktober in Ausbildung, er kann diesen tollen Erfolg jedoch bereits für sich verbuchen.