Vorarlberg: Sportgeschäft im Montafon ausgeraubt

St. Gallenkirch – Unbeaknnte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in St. Gallenkirch in ein Sportgeschäft ein und stahlen Bargeld und Sportbekleidung. Die Polizei sucht nach Zeugen.