Vorarlberg: Sport kennt keine Grenzen

Kilian (11) aus Hard wurde mit einem offenen Rücken geboren. Heute ist keine Skipiste mehr vor ihm sicher.

Standhaft trotz Handicap

Das noch junge Paar Cornelia Diem und Christian Hechenberger entschied sich für das Leben ihres kleinen Jungen und gegen die Angst. Am 22. Mai 2006 wurde Kilian in Innsbruck mit einem offenen Rücken geboren. Die medizinische Bezeichnung dafür ist Meningomyelocele (MMC). Das ist eine Ausprägung der Spina bifida und bedeutet, dass sich Kilians Wirbelsäule bis zur Geburt nicht vollständig geschlossen hat und dem operativ nachgeholfen werden musste. Deshalb sind seine Beine von den Knien abwärts gelähmt. Laufen gelernt hat Kilian mit Hilfe eines Rollators. Mit fünf Jahren konnte er ohne die Gehhilfe laufen. „Am meisten geholfen hat ihm dabei die Reittherapie“, meint Mama Cornelia. „Durch die Bewegungen der Pferde lernen die Kinder das Gefühl des Laufens kennen und trainieren außerdem ihren Gleichgewichtssinn. Zu den Tieren gewinnen die Kinder außerdem schnell Vertrauen und Zuneigung, was den Lernprozess fördert.“