Vorarlberg: SPÖ-Spitzenkandidat Einwallner glaubt an Wahlsieg

Reinhold Einwallner glaubt, daran, dass sie SPÖ als Sieger aus der nationalratswahl herausgeht. - © Handout: SPÖ Vorarlberg

Die SPÖ Vorarlberg gab am Donnerstag ihre letzte Pressekonferenz vor der Nationalratswahl am Sonntag. Nach Ansicht von Spitzenkandidat Reinhold Einwallner läuft vieles für Arbeiterinnen und Arbeiter in Österreich ziemlich gut, vor allem Dank der sozialdemokratischen Politik der vergangenen Jahre.