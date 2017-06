Vorarlberg: Spektakulärer Traktorunfall in Dornbirn

Am späten Samstagnachmittag fuhr ein 60-jähriger Mann aus Oberösterreich mit einem Traktor gemeinsam mit anderen Traktorfahrern im Konvoi im Bereich “Rädermacher” in Dornbirn auf einer steilen Straße abwärts.

Kontrolle über Fahrzeug verloren

Mit ihm auf dem Traktor saß eine Beifahrerin. Als die vor dem 60-jährigen fahrenden Traktoren in eine Rechtskurve fuhren, verlor der Mann aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr geradeaus weiter in die Tobelgasse, die in diesem Bereich eine Schotterstraße ist und stark abfällt. Das Fahrzeug beschleunigte weiter, sodass es in der nach ca. 40 Meter folgenden Linkskurve nicht mehr beherrscht werden konnte. Der Lenker fuhr mit seinem Traktor gegen die Hauswand eines Gebäudes. Der Traktor kippte um.

Beifahrerin schwer verletzt

Die Beifahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C8 ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen werden. Der durch den Unfall ebenfalls verletzte Lenker wurde mit der Rettung ins Krankenhaus der Stadt Dornbirn eingeliefert. Am Fahrzeug sowie am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Der Traktor wurde durch den ÖAMTC und die Feuerwehr Dornbirn geborgen. Er wurde sichergestellt. Ein Alkotest beim Lenker verlief negativ.