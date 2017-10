Vorarlberg: Sophia aus Bludenz zeigt sich im neuen Jungbauernkalender

Am Donnerstagabend präsentierte die Österreichische Jungbauernschaft in der Wiener Kultlocation „Bettelalm am Lugeck“ den neuen Kalender für das kommende Jahr. Während die letztjährige Edition die sportlichen Seiten des Landlebens thematisierte, wird im heurigen Jahr der Tagesablauf im Leben eines Bauern / einer Bäuerin dargestellt: „Beide Versionen zeigen, wie bunt und vielfältig die oftmals langen Arbeitstage der Bäuerinnen und Bauern sind. Und die heimische Bevölkerung ist mit dem Kalender hautnah dabei“, so Jungbauern-Bundesobmann Stefan Kast über das neue Kalendermotto.

Harald Klemm © Harald Klemm

Kalender räumt mit Vorurteilen auf

Jedes Jahr aufs Neue wird die landwirtschaftliche Realität auf sinnliche aber bestimmte Weise im Kalender abgelichtet. Die Jungbauernschaft als Herausgeber möchte die Bauernschaft dabei modern und realitätsgetreu ablichten und eine wichtige Botschaft vermitteln: „Heutzutage Bäuerin und Bauer zu sein, heißt eine große Verantwortung zu haben“, betonte Obmann Kast bei der Präsentation: „Denn unsere Landwirtschaft deckt nicht nur Österreichs Tische mit regionalen Köstlichkeiten, sondern sichert auch Arbeitsplätze.“

Wiener Fotografin Julia Stix



Für die Umsetzung des neuen Kalenders zeigte sich in diesem Jahr die Fotografin Julia Stix verantwortlich. Geboren in der Bundeshauptstadt ist Wien bis heute ihr Lebens- und Schaffensmittelpunkt geblieben. Nach der Ausbildung an der “Graphischen” in der Abteilung für Fotografie war sie einige Jahre im Dienst der Tageszeitung “Die Presse” als Fotografin des Magazins “Schaufenster” tätig. Seit 2011 ist Stix als freiberufliche Fotografin international erfolgreich in der Werbe- und Medienbranche tätig. Sie setzt ihren Fokus auf die Porträt-Fotografie, so finden sich renommierte Künstler wie Ai Weiwei, Placido Domingo, Jonathan Meese, Jürgen Teller, Gottfried Helnwein oder der Oscar-prämierten Filmemacher Stefan Ruzowitzky in ihrer Werksammlung. Subtil macht sie verdeckte Geschichten sichtbar, setzt Schönheit charmant in Szene, führt Menschen geschickt vor die Kamera, gleich, ob sie es gewohnt sind oder nicht – das und mehr zeichnet ihre Arbeit aus.

Einblicke in heimische Höfe



Die Bilder der neuen Auflage entstanden in Salzburg, Niederösterreich und Kärnten. Sie nehmen mit verführerischen Momentaufnahmen den Betrachter an der Hand und zeigen Einblicke in heimische Höfe: der frühmorgendliche Gang in den Rinderstall, das schweißtreibende Hantieren mit schwerem Werkzeug unter großen Maschinen, das Ernten der Karpfen im eigenen Fischteich. Selbstbewusst, verträumt und dennoch naturverbunden setzt die Fotografin die bäuerlichen Laienmodels in Szene. Aber auch einige private Momente sind in der neuen Edition festgehalten: das Aufhängen der Wäsche im bunten Bauerngarten, das Umsorgen der Kühe auf der grünen Weide, aber auch die musikalische Mittagspause im Kontrast zur bodenständigen Arbeit im Stall. Vor der herrlichen Kulisse der österreichischen Landschaft werden landwirtschaftliche Bereiche stil- und kunstvoll umgesetzt: Viehwirtschaft, Grünland und Ackerbau sowie Almwirtschaft finden im Jungbauernkalender 2018 ihren Platz.

Casting-Rekord: 1703 Bewerbungen eingetroffen

„Im heurigen Jahr bewarben sich 1.703 junge Frauen und Männer aus ganz Österreich für den Kalender. Das bedeutet einen neuen Rekord!“, ist Jungbauern-Generalsekretär David Süß vom gewaltigen Zustrom begeistert. Trotzdem kann sich nicht jede/r darin ablichten lassen: „Ein Hauptkriterium bei der Auswahl der Bewerber ist der persönliche Bezug zur Landwirtschaft. Die neuen Kalendermodels stammen von einem Betrieb ab, weisen eine landwirtschaftliche Ausbildung auf oder sind selbst Landwirt/In“, so Süß.

Vorarlbergerin Sophia aus Bludenz im Kalender

So auch die Vorarlbergerin Sophia aus Bludenz, die im Kalender im Monat Mai zu sehen ist. Die 19-jährige Vorarlbergerin fühlt sich auf dem elterlichen Schafzuchtbetrieb mit Lämmerzucht einfach wohl. Ihre Interesse dafür und die Liebe zu den Tieren entwickelte sie durch das Aufwachsen am Hof schon früh. Und so hilft die Montafonerin auch heute immer mit, wenn es die Zeit zulässt. Ob bei der Fütterung, der Lämmeraufzucht, oder der Wanderhaltung und dem Zaunbau im Sommer – zu schade ist sie sich für keine Arbeit. Und auch ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in der Natur beim Schifahren, Reiten, Schwimmen oder Wandern.