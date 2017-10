Vorarlberg: Sonderegger und Mennel gratulierten Absolventen der FHV

“Die vielfältigen Studien- und Forschungsangebote der FH bieten den Absolventinnen und Absolventen beste Startchancen für ihre berufliche Laufbahn”, sagte Mennel. Vorarlberg sei ein attraktiver Standort für innovative, wettbewerbsfähige Unternehmen mit interessanten Arbeitsplätzen für hoch qualifizierte Fachkräfte.

“Leisten wesentlichen Beitrag zur Entwicklung Vorarlbergs”

Das bekräftigte auch Landtagspräsident und FHV-Aufsichtsratsvorsitzender Sonderegger. Die FH-Abgängerinnen und -Abgänger seien am Arbeitsmarkt sehr gefragt, weil sie neueste theoretische und praktische Kenntnisse mitbringen und ihr Wissen kompetent in der täglichen Arbeit anwenden können. “Sie besitzen für die Herausforderungen der Branchen Wirtschaft, Technik, Gestaltung und Soziales das nötige Rüstzeug und leisten als Fachkräfte einen wesentlichen Beitrag zur wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung Vorarlbergs”, so Sonderegger.

“Studiengänge auf Bedürnisse Vorarlberger Unternehmen zugeschnitten”

Die praxisorientierte Ausrichtung der FH-Studienangebote hob auch die Vorständin der Abteilung Wissenschaft und Weiterbildung des Landes, Gabriela Dür, hervor: “Die Studiengänge der Fachhochschule Vorarlberg sind auf die Bedürfnisse der Vorarlberger Unternehmen zugeschnitten und bereiten die Absolventinnen und Absolventen damit in Lehre und Forschung auf die konkreten Herausforderungen des Berufslebens bestens vor”.

(VLK)